Milli Savunma Bakanı Akar'dan başsağlığı mesajı

Türkiye bugün 7 şehidine veda edecek.

Esad rejiminin gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit düşen askerler, memleketlerinde düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı mesajı gönderdi.

"KALBİMİZE GÖMDÜK"

Bakan Akar'ın mesajı, Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yayınlandı. Akar, "Sizi toprağa değil, kalbimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığı altında şehit askerlerin fotoğraflarının altına şunları yazdı:

"Silah arkadaşlarımız 3 Şubat 2020 tarihinde İdlib'te rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ŞEHİTLERİMİZE VEDA

Öte yandan, şehit askerimiz için düzenlenecek törenlerin adresleri de belli oldu:

Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız - AKSARAY

Uzman Çavuş Serkan Deprem - OSMANİYE

Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler - GAZİANTEP

Uzman Çavuş Uğur Kurt - GAZİANTEP

Uzman Çavuş Halil Demir - İSTANBUL

Uzman Çavuş Uğur Katran - MERSİN

Uzman Çavuş Gökhan Orhan - AFYONKARAHİSAR