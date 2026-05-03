Milli yazılımla gübreleme maliyetleri yüzde 30 düşüyor

Tarım sektöründe yeni gelişmeler sürüyor...

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yerli ‘GAP Hassas Yazılımı’ programını kullanan çiftçiler, tarım teknolojileri aracılığıyla toprağın ihtiyacına göre gübreleme yaparak girdi maliyetlerini yüzde 30 civarında düşürdü.

TEKNOLOJİYİ TARIMLA BULUŞTURDULAR

Teknolojiyi tarımla buluşturan yazılım sayesinde üreticiler arazisi için standart ölçekte gübreleme yerine birim alanın ihtiyacına göre gübre kullanıyor.

Yazılım, üreticinin hem fazla gübre kullanımından hem de mazot ve işçilik gibi maliyetlerden tasarruf yapmasını sağlıyor.

ÇİFTÇİLER VERİM KAYIPLARINI AZALTIYOR

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral "Şu anda GAP Hassas Yazılımı’mızda üretici sayımız 3 bin 500’ü geçti. Yaklaşık 250 bin dekardan fazla bir alanda üreticilerimiz GAP Hassas Yazılımı’nı yani tarım teknolojilerini kullanmaya başladı" dedi.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu da "Yazılım sayesinde az ihtiyacı olan yere az gübre, çok ihtiyacı olan yere çok gübre veriliyor ve böylelikle gübreden en az yüzde 20-30 tasarruf yapılıyor. Çiftçimiz bu uygulamalar sayesinde verim kayıplarını azaltabiliyor." diye konuştu.