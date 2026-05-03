Türkiye genelinde karayollarında son durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde birçok kara yolunda yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların sürdüğü kesimlerde trafik akışı kontrollü sağlanırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

ÇALIŞMA YAPILAN YOLLAR

Sakarya-Bilecik yolunun 24-26. kilometrelerinde yürütülen yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Muğla-Marmaris Ayrım-Ortaca yolunun 52-53. kilometreleri ile Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 20-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Beypazarı-Ayaş istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun Mekece-Bozüyük istikameti 49-51. kilometrelerinde süren çalışmalar nedeniyle trafik, Bozüyük-Mekece yönünden kontrollü olarak veriliyor.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ ŞEKİLDE SÜRÜYOR

Niksar-Reşadiye yolunun 12-15. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım, Niksar istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 25-26. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde hızlı tren üst geçit çalışmaları nedeniyle Emirdağ istikameti ulaşıma kapatılırken, trafik diğer istikametten iki yönlü veriliyor.

BARTIN YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Bartın-Karabük il sınırı-Safranbolu-Karabük yolunun 39-42. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Bartın yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım karşı yönden iki yönlü sürdürülüyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 42-48. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Ağrı-Doğubayazıt istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

HIZLARIN DÜŞÜRÜLMESİ İÇİN UYARIDA BULUNULDU

Yetkililer, sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyarıda bulunuyor.