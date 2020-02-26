Minik Selva, Türkiye'de gerçek oyuncaklara kavuştu

Suriye'nin İdlib kentindeki Esad rejimi güçlerinin zulmünden kaçan sivillerin trajik durumlarını ortaya koyan bir video, sosyal medyada gündem olmuştu.

Türkiye sınırına yakın Sarmada kasabasına sığınan Abdullah Muhammed, dört yaşındaki kızı Selva'nın savaştan psikolojik olarak etkilenmesini engellemek için, ona bomba ve uçak seslerini, oyun olarak öğretmişti.

SURİYELİ SELVA TÜRKİYE'DE

Babasının "savaş oyunu" oynattığı minik Selva ve ailesi, Türkiye'ye getirildi.

Suriyeli Selva Türkiye'de gerçek oyuncaklara kavuştu ViDEO

"TÜRK HÜKÜMETİ BİZE DESTEK OLUYOR"

Türkiye'ye geçişi sırasında konuşan Muhammed, çok mutlu olduklarını belirterek, "Kızımla dünyaya bir mesaj vermeye çalıştık, çok şükür bu mesaj yerini buldu. Biz şu an Türkiye'ye geçiyoruz. Öncelikle Türk halkına, hükümetine ve özellikle de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize hayatımızı değiştirecek yardımı sağladılar. Türk hükümeti biz Suriye halkına ilk günden bu yana destek oluyor." diye konuştu.

"DİĞER ÜLKELER SURİYE HALKINA YÜZ ÇEVİRDİ"

Baba Muhammed, Suriye'ye komşu diğer ülkelerin Suriye halkına yüz çevirdiğine dikkati çekerek, "Kızım artık okula gidecek. Temenni ederim ki Suriye'de olaylar son bulur, ben de geri döner ve onlara yeniden kavuşurum." dedi.