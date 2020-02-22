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Miraç'ın babası doğum gününde mezarına gitti

Elazığ'da depremde hayatını kaybeden 13 yaşındaki Miraç'in doğum günü nedeniyle hastaneden çıkan baba Meriç Dişli, yan yana yatan oğlu ve eşinin mezarına gitti, duygusal anlar yaşadı.

İHA | 22.02.2020 - 16:09..
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24 Ocak cuma günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Maden ilçesi Gezin köyü Tılhem Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı Mavi Göl Apartmanı çöktü.

Enkaz altında kalan 3 kişi, hayatını kaybetti.

Miraç'ın babası doğum gününde mezarına gitti

MİRAÇ'IN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

O apartmanda yaşayan Dişli ailesinden 13 yaşındaki Miraç Dişli'nin cansız bedeni enkazdan çıkarılırken, anne Pınar Dişli ve baba Meriç Dişli yaralı olarak kurtarıldı. Hamile olan anne Pınar Dişli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen doğumuna 2.5 ay kalan bebeğiyle, hayatını kaybetti.

Miraç'ın babası doğum gününde mezarına gitti

OĞLU VE EŞİ İÇİN DUA ETTİ

Enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 43 yaşındaki baba Meriç Dişli ise bugün tedavisi devam eden hastaneden oğlunun doğum günü için dışarı çıktı. Oğlunun ve eşinin mezarı başında dua edip, duygusal anlar yaşayan Dişli, çocuğunun mezarı başına Türk bayrağı astı.

Miraç'ın babası doğum gününde mezarına gitti

2007'DEKİ DEPREMDEN 1 GÜN SONRA DOĞDU

Oğlunun 2007 yılında meydana gelen depremden 1 gün sonra doğduğunu ve 24 Ocak’ta yaşanan depremde vefat ettiğini belirten Meriç Dişli, ”Oğlum 22 Şubat 2007 doğdu. 24 Ocak 2020’de vefat etti. Depremle gelen çocuk, depremle gitti. Bugün doğum günü oğlumun. Ben de bugün dua ettim. Ne yapabilirim ki. Allah kim senin başına vermesin.“ dedi.

Miraç'ın babası doğum gününde mezarına gitti

Miraç'ın babası doğum gününde mezarına gitti

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