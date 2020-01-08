Miray Daner ile Kubilay Aka barıştı

Kubilay Aka ile Miray Daner, 2.5 yıllık ilişkilerini Ağustos 2019'da bitirmiş, çiftin ayrılık nedeni olarak oyuncu Hilal Altınbilek gösterilmişti.

Kubilay Aka ihanet söylentilerini "Hilal ile menajerimiz aynı, iddialar doğru değil" diyerek yalanlamıştı.

AYNI EVE ÇIKTILAR

Kubilay Aka, Miray Daner'i yeniden barışmaya ikna etti. İki aydır gözlerden uzak ilişkilerini yaşayan çift, kısa bir süre önce aynı evi paylaşmaya başladı.

PARTİLER ARTIK EVDE

Kubilay, Zekeriyaköy'de aylık kira bedeli 11 bin lira olan iki katlı villa tuttu. Lüks villanın alt katına da müzik ve ışık tesisatı döşeterek discoya çevirdi. Çift, dışarı çıkmak yerine dostlarını da eve davet ederek partiler veriyor.

Barışma sonrası en çok şaşırtan gelişme Kubilay Aka'nın kendisini keşfeden, oyuncu olmasını sağlayan menajeri Ufuk Ergin ile yollarını ayırması oldu. Ayrılık, Kubilay Aka’nın Instagram’da menajerini takipten çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Bu ayrılıkta Miray Daner'in "Hilal (Altınbilek) ile seni Ufuk tanıştırdı, onunla çalışmanı istemiyorum" sözlerinin etkili olduğu öne sürüldü.