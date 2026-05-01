Mısır'da keşfedildi: Mumyanın karnından çıkanlar şaşırttı
Mısır'daki antik Oxyrhynchus kentinde çalışan arkeologlar, Homeros'un "İlyada"sından bir pasajın karnına yapışmış olduğu bir mumya buldular.
Barselona Üniversitesi'nden uzmanlar Mısır'da yeni bir keşif yaptı.
Kahire'nin yaklaşık 200 kilometre güneyinde bulunan Roma dönemine ait mumyanın karnından çıkanlar şoke etti.
CNN'e göre; Mumyanın üzerindeki papirüsün, İlyada’nın ikinci kitabında yer alan "Gemi Kataloğu" bölümünden parçalar içerdiği tespit edildi.
Papirüsün kırılganlığı nedeniyle çalışmalar titizlikle sürüyor.
Uzmanlar, bu keşfin antik Mısır’daki cenaze ritüelleri ve o dönemde Yunan edebiyatının toplumdaki yeri konusundaki bilgileri temelden değiştirebileceğini öngörüyor.
RİTÜEL OLABİLİR
İspanya’nın Barselona Üniversitesi’nde klasik filolog olan Ignasi-Xavier Adiego diğer mumyalarda ritüel amaçlı papirüslerin bulunmasının normal olduğunu fakat edebi bir metnin ilk kez bulunduğunu vurguladı:
Adiego, “Bizim için büyük bir gelişme. Şimdiye kadar bu cenaze ritüelinin bir parçası olarak edebi metinler kullandıklarını bilmiyorduk.” dedi.
