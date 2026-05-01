Mısır'da keşfedildi: Mumyanın karnından çıkanlar şaşırttı

Barselona Üniversitesi'nden uzmanlar Mısır'da yeni bir keşif yaptı.

Kahire'nin yaklaşık 200 kilometre güneyinde bulunan Roma dönemine ait mumyanın karnından çıkanlar şoke etti.

CNN'e göre; Mumyanın üzerindeki papirüsün, İlyada’nın ikinci kitabında yer alan "Gemi Kataloğu" bölümünden parçalar içerdiği tespit edildi.

Papirüsün kırılganlığı nedeniyle çalışmalar titizlikle sürüyor.

Uzmanlar, bu keşfin antik Mısır’daki cenaze ritüelleri ve o dönemde Yunan edebiyatının toplumdaki yeri konusundaki bilgileri temelden değiştirebileceğini öngörüyor.

RİTÜEL OLABİLİR

İspanya’nın Barselona Üniversitesi’nde klasik filolog olan Ignasi-Xavier Adiego diğer mumyalarda ritüel amaçlı papirüslerin bulunmasının normal olduğunu fakat edebi bir metnin ilk kez bulunduğunu vurguladı:

Adiego, “Bizim için büyük bir gelişme. Şimdiye kadar bu cenaze ritüelinin bir parçası olarak edebi metinler kullandıklarını bilmiyorduk.” dedi.

