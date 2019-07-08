taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7457
Euro
6.4517
Altın
1396.69
Borsa
99634.78
Gram Altın
258.188

Mısır'da yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilecek

Ülke meclisi, yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesini öngören yasa tasarısını prensipte onayladı

AA | 08.07.2019 - 04:19..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

S

Mısır Meclisi, ülkede gayrimenkul satın alan, yatırım projesi geliştiren ya da Merkez Bankası'nın özel hesabında hesap açan her yabancıya Mısır vatandaşlığı verilmesini öngören yasa tasarısı Meclis'te onaylanarak Danıştay'a gönderildi.

Tasarının, yasalaşması için Meclis Genel Kurulu'nda nihai oylamaya sunulması gerekiyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Meclis'teki oturumda tasarıya itiraz eden milletvekili Heysem el-Hariri, vatandaşlığa geçmenin yatırımla bağlantılı hale getirilmesinin olumsuz ve kötü bir adım olduğunu söyledi ve "Bu tasarının Yüzyılın Anlaşması Planı'yla bir ilişkisi var mı diye soruyorum." dedi.

Meclis Başkanı Ali Abdulal ise söz konusu yasa tasarısının Yüzyılın Anlaşması Planı'yla ilişkisi olmadığını, burada temel amacın, ülkeye yatırım çekmek olduğunu söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump anketlerde önde

Trump anketlerde önde

52
Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

7
Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla kavga

Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla kavga

6
ABD'den İranlı babaya vize çıkmadı

ABD'den İranlı babaya vize çıkmadı

5
Akçakoca'ya turist akını

Akçakoca'ya turist akını

7
Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

1
Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir