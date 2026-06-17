Mısırlı oyuncular maça toplu halde dua ederek çıktı

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Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ediyor.

Oynanan futbol kadar saha dışında yaşanan gelişmeler de dünya futbol kamuoyunda dikkat çekiyor.

İşte onlardan birine son olarak Mısır Milli Takımı imza attı.

Mısır Milli Takımı, G Grubu'nun açılış maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.

FATİHA VE İHLAS SURESİ OKUYUP ÖYLE MAÇA ÇIKTILAR

Zorlu 90 dakika, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Güçlü rakibinden 1 puanı almayı başaran Mısır'da karşılaşma öncesi soyunma odasında duaların edildiği görüldü.

Paylaşılan görüntülerde; Mısır Milli Takımı oyuncuları, Belçika karşılaşması öncesinde soyunma odasında toplu halde Fatiha ve İhlas surelerini okudu ve dua etti.

Mısır Milli Takımı maç öncesi soyunma odasında dua etti

AFRİKA KUPASI'NA DA AYNI ŞEKİLDE BAŞLADILAR

Öte yandan Mısır Milli Takımı, tarihler geçtiğimiz yıl aralık ayını gösterdiğinde Afrika Uluslar Kupası'nda da aynı görüntüleri vermişti.

Zimbabve karşılaşması öncesinde Mısır Milli Takımı'nın soyunma odasında yaşananlar dikkat çekmişti.

Mısırlı futbolcular maç öncesinde soyunma odasında Kuran-ı Kerim'den ayetler okuyarak dua etmişti.