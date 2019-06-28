MİT tırları davasında Adana Başsavcısına 22 yıl ceza

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.