MİT tırları davasında Adana Başsavcısına 22 yıl ceza

Şanlıurfa’da bir şahsın yengelerini dövdükten sonra bıçakla saldırma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kadınlar Dünya Kupası'nda dikkat çeken 20 futbolcu

Şu an oynanmakta olan Kadınlar Dünya Kupası'nda, oynadıkları futbol kadar güzellikleriyle de dikkat çeken başarılı isimleri derledik.