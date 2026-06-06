MİT ve Emniyet ortak operasyonu: İki uyuşturucu baronu yakalandı

Uyuşturucu ile mücadele tam gaz devam ediyor.

Ekipler yurt içinde ve dışında satan ve kullananlara yönelik önemli operasyonlara imza atıyor.

Söz konusu operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

MİT ve Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu kartellerine ortak operasyon gerçekleştirdi.

İLKİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Hakkında “INTERPOL Kırmızı Bülten” ile arama/yakalama kararı bulunan Hollanda vatandaşı, uyuşturucu baronu Sezgin Kement isimli şahıs takibe alındı.

Kement, MİT-İstanbul İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü tarafından yapılan ortak operasyonun ardından bugün, İstanbul/Şişli’de saklandığı adreste gözaltına alındı.

İKİNCİ OPERASYON İZMİR'DE

Öte yandan hakkında “INTERPOL Kırmızı Bülten” ile yakalama kararı bulunan İsveç vatandaşı, uyuşturucu baronu Nawar Atheer adlı şahsa yönelik de bir operasyon gerçekleştirildi.

MİT-İzmir İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak operasyonda şahıs, İzmir/Çeşme’de saklandığı adreste yakalandı.

AKIN GÜRLEK BU KONUDA 'KARARLILIK' MESAJI VERMİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının, ülke genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtmişti.

Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada "Özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonları 81 ilde kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.