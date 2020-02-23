Mithat Sancar HDP eş başkanı seçildi.

Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'de kongre düzenlendi.

ÖCALAN'A SELAM YOLLADI

Kongre'nin açılışında konuşma yapan Sezai Temelli, "Bu coşkunuz, bu sesiniz İmralı'ya, Öcalan'a ulaşmıştır" sözleriyle terör örgütü PKK'nın ele başı Abdullah Öcalan'a selam gönderdi.

SAYENİZDE HEVAL TEMELLİ OLDUM

Temelli ayrıca, "Adaletsizlik ve sömürü düzeni olan kapitalizm bugün bir kriz içinde. Otoriterler bu krizi aşmak için savaşı dayatıyorlar. Dünyanın her yerinde buna direniyorlar. Başladığım bu yolda ben Sezai Temelli'ydim. Sizler sayesinde Heval Sezai oldum" ifadesini kullandı.

1018 delegenin katıldığı kongrede yeni genel eş başkanlarının yanı sıra parti meclisinde de köklü değişikliklere gidildi.

Kongre'de Mithat Sancar, Sezai Temelli'nin yerine eş başkan seçildi. Sancar, eş başkan görevini Pervin Buldan ile beraber yürütecek.

Ayrıca 100 asil, 50 yedekten oluşan 150 kişilik PM, merkez disiplin kurulu, uzlaştırma kurulu gibi yönetim organları da belirlendi.