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Mitsotakis: Vergiler azalacak yatırımlar artacak

Yunanistan'da yapılan erken seçimleri muhalefetteki muhafazakarlar kazandı. Başbakan olarak seçilen Kyriakos Mitsotakis, yatırımları artırma ve vergileri azaltmayı taahhüt etti.

REUTERS | 08.07.2019 - 08:17..
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Yunanistan'da Muhafazakar Yeni Demokrasi partisi, resmi verilere göre dün gece sandıkların yüzde 73'ünün sayıldığı sırada yüzde 39.6 ile yüzde 31.6 oy alan Başbakan Alexis Tsipras'ın solcu Syriza partisinin önünde gidiyordu.

Finansal kriz ve ülke borç krizinin etkisiyle 2015 yılında iflasın eşiğine gelen Yunansitan'da yıllardır Avrupa Birliği'nin zoruyla uygulanan kemer sıkma tedbirleri ve yüksek işsizlik seçmenin muhafazakar partiye yönelmesine yol açmış gibi gözüküyor.

"DAHA FAZLA İŞ"

Mitsotakis, televizyonda seçim sonuçlarının Yunanistan'da değişim için kendisine yetki verdiği belirterek, "Daha fazla iş ve büyüme için daha az vergi ve daha fazla yatırımın arkasındayım; bunlar ücretleri, devletin etkinliğini ve emekli ücretleri artıracaktır" dedi.

Yunan halkının iradesine saygı duyduğunu söyleyen Tsipras ise "Bugün başımız dik şekilde halkın iradesini kabul ediyoruz. Yunanistan'ı bugünkü konumuna getirmek için politik maliyeti zor kararlar almamız gerekti" dedi.

Mitsotakis'in bugün yemin ederek göreve başlayacak.

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