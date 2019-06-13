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Mitsubishi, yapay zekalı konuşma tanıma teknolojisi geliştirdi

Mitsubishi Electric, konuşulan dilleri eş zamanlı tespit edip anlayan yeni bir yapay zeka teknolojisi geliştirdiğini açıkladı

AA | 13.06.2019 - 10:12..
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Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun, çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti anlamına gelen yapay zeka, günümüzde birçok alanda oldukça etkili bir şekilde kullanılıyor. Son zamanlarda piyasaya çıkan çoğu akıllı telefonlarda kullanılan bu teknoloji bazı alanlarda ise işleri oldukça kolaylaştırabiliyor.

Mitsubishi Electric, hangi dilin konuşulduğu belirtilmeden yüksek isabetle çok dilde konuşma tanıma özelliğini taşıyan bir teknoloji geliştirdi.

miştsubishi

DİLLERİ TESPİT EDİYOR VE ANLIYOR

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre Mükemmel Konuşma Tanıma (Seamless Speech Recognition) adı verilen yeni teknoloji, Mitsubishi Electric’in tescilli Maisart kompakt yapay zeka teknolojisi yardımıyla konuşulan dilleri eş zamanlı olarak tespit edebiliyor ve anlayabiliyor.

Yeni sistemde uçtan uca konuşma tanıma için kullanılan Mitsubishi Electric’in tescilli Hibrit CTC/Dikkat Metodu, konuşma tanıma prosesinin hassasiyetinde önemli ölçüde iyileşme sağlıyor.

DERİN ÖĞRENME METODU KULLANILIYOR

Mükemmel Konuşma Tanıma Teknolojisi’nde, Mitsubishi Electric’in tescilli derin öğrenme metodu kullanılıyor. Derin bir ağın yalnızca giriş ve çıkış örnekleriyle eğitime tabi tutulduğu bir uçtan uca öğrenme çerçevesini kullanan teknoloji, sesbirim sistemleri ve telaffuz özellikleri gibi uzman bilgilerinden yararlanmak zorunda kalmadan konuşma dillerini eş zamanlı olarak tespit ediyor ve anlayan tek bir sistemin oluşturulmasına imkan tanıyor.

Tamamı düşük gürültülü ortamlarda olmak üzere 5 ve 10 dili içerecek şekilde yapılan testlerde, sistem hangi dilin konuşulduğu belirtilmeden sırasıyla yüzde 90’ın ve yüzde 80’in üzerinde başarı sağladı. Bu teknoloji eş zamanlı olarak aynı veya farklı dilleri konuşan birden fazla insanı da anlayabiliyor.

mitsubishi

OTOMOBİLLER VE DİĞER ORTAMLAR İÇİN GELİŞTİRİLECEK

Mükemmel Konuşma Tanıma Teknolojisi’nin farklı dilleri konuşan ve aynı cihazı kullanan gruplar veya havalimanı terminalinin rehberlik sisteminde ana dilinde arama yapan yabancı yolcular gibi farklı durumlara uygun konuşma arayüzlerinin hayata geçirilmesine yardımcı olması bekleniyor.

Mitsubishi Electric otomatik konuşma tanıma teknolojisinin kesinliğini ve uygulanabilirliğini otomobiller, konutlar, kamu tesisleri ve daha birçok gerçek ortamda geliştirmek için çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

yapay zeka

Yapay zeka teknolojilerinin günden güne gelişmesi nedeniyle önümüzdeki süreçte çok ilginç yeni teknolojiler karşımıza çıkabilir. Eğer siz de yapay zeka teknolojilerine meraklıysanız, aşağıdaki bağlantıdan Türkiye'deki yapay zeka faaliyetlerini ele aldığımız 'Yapay Zeka' yazı dizimizin ilk bölümüne göz atabilirsiniz.

 

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