Mobil kötü amaçlı yazılım saldırıları iki kat arttı

Her geçen gün gelişen mobil pazar, hem mobil kullanıcılar hem de siber suçlular için bir altın madeni haline geldi. Özellikle akıllı telefon kullanıcılarını hedef alan kötü amaçlı saldırılar, mobil pazar güvenliğinde de ciddi sıkıntılar meydana gelmesine neden oluyor.

Güvenlik firması Kaspersky Lab tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, 2018 yılında gerçekleşen mobil kötü amaçlı saldırıların sayısı, bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdi.

MOBİL SALDIRILAR İKİ KAT ARTTI

Yeni raporlara göre 2017 yılında 66.4 milyona ulaşan kötü amaçlı mobil saldırılar, 2018 yılında neredeyse iki kat artarak 116.5 milyona ulaştı. Kaspersky, geçtiğimiz sene içerisinde 482 milyon kötü amaçlı saldırıyı da kendi dolandırıcılık önleme sistemi ile engellediğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde en çok mobil saldırıya uğrayan ülkeler arasında ise en fazla Güney Amerika ve Asya ülkeleri bulunuyor.

MOBİL KULLANICILARIN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

Mobil'de gerçekleşen kötü amaçlı yazılım saldırılarının artması, akıllı telefon kullanıcılarının da dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. İstatisliklere göre bu saldırıların büyük bir bölümü mobil internet bankacılığı kullanıcılarına yapılıyor.

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