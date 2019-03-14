taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4695
Euro
6.19905
Altın
1302.405
Borsa
102298.21
Gram Altın
229.062

Mobil kötü amaçlı yazılım saldırıları iki kat arttı

Yeni yayınlanan bir rapora göre, mobilde gerçekleşen kötü amaçlı saldırı sayısı büyük artış gösterdi.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 10:10..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Her geçen gün gelişen mobil pazar, hem mobil kullanıcılar hem de siber suçlular için bir altın madeni haline geldi. Özellikle akıllı telefon kullanıcılarını hedef alan kötü amaçlı saldırılar, mobil pazar güvenliğinde de ciddi sıkıntılar meydana gelmesine neden oluyor.

Güvenlik firması Kaspersky Lab tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, 2018 yılında gerçekleşen mobil kötü amaçlı saldırıların sayısı, bir önceki yıla göre iki kat artış gösterdi.

mobil

MOBİL SALDIRILAR İKİ KAT ARTTI

Yeni raporlara göre 2017 yılında 66.4 milyona ulaşan kötü amaçlı mobil saldırılar, 2018 yılında neredeyse iki kat artarak 116.5 milyona ulaştı. Kaspersky, geçtiğimiz sene içerisinde 482 milyon kötü amaçlı saldırıyı da kendi dolandırıcılık önleme sistemi ile engellediğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde en çok mobil saldırıya uğrayan ülkeler arasında ise en fazla Güney Amerika ve Asya ülkeleri bulunuyor.

siber

MOBİL KULLANICILARIN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR

Mobil'de gerçekleşen kötü amaçlı yazılım saldırılarının artması, akıllı telefon kullanıcılarının da dikkatli olması gerektiğini gösteriyor. İstatisliklere göre bu saldırıların büyük bir bölümü mobil internet bankacılığı kullanıcılarına yapılıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

Yeni satın aldığı otomobiliyle kaza yaptı

42
Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

Liverpool Almanya'da çeyrek finale yükseldi

11
ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

ABD: Suriye'nin kuzeyine operasyona sıcak bakmıyoruz

37
Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

Lüks aracın sürücüsü taksiye çarptı, kaçtı

59
ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

ORC'nin İstanbul ilçeleri seçim tahmini

28
Yunanistan'da ilk krematoryum açılıyor

Yunanistan'da ilk krematoryum açılıyor

22
Ordu Valiliği roket ve füze uyarısı yaptı

Ordu Valiliği roket ve füze uyarısı yaptı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir