Momo nedir

Momo, yeni Mavi Balina olur mu bilinmez ama birçok özelliği mavi balina ile eşleşiyor. Gençleri hedef kitlesine alması, oyuna girenlerin psikolojisini alt üst etmesi ve sonunda da intiharın eşiğine getirmesi Momo’nun Mavi Balina ile benzer noktaları arasında yer alıyor.

TOKYO'LU BİR SANATÇI YARATTI

Büyük gözlü, korkunç görünümlü Momo karakteri, Tokyo’lu bir sanatçı tarafından yaratıldı. 20 yılı aşkın bir süredir korkunç figürler ve modeller yapan sanatçı, Momo’nun bu noktaya geleceğinden habersizdi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAYILDI

Bu model ilk kez 2016’da Tokyo’da bir müzede sergilendi ve ardından Momo’nun ilk görüntüsü Instagram’da bir kullanıcı tarafından paylaşıldı. Bir süre sonra ise Facebook ve Twitter’dan bazı hesaplar oyunun başladığına dair paylaşımlar yapmaya başladılar. Momo, bildiğimiz oyunlardan çok farklıydı. İnternette bir anda karşınıza çıkıyor ve verilen numaraları kaydederek Whatsapp üzerinden oyuna başlamanız söyleniyordu.

ÖNCE KABUL EDİYORSUNUZ SONRA KONUŞUYORSUNUZ

Reddit’in bir Facebook sayfasında, bir kullanıcı tarafından paylaşılan postla insanlar oyuna davet edildi. Böylece oyun dalga dalga yayıldı. Momo’yu görmek isteyenler verilen cep telefonu numaralarını ekliyor ve onunla konuşmaya başlıyordu. Momo ise konuştuğu kişiden bazı görevleri yerine getirmesini istiyordu.

İNTİHAR VAKALARI ARTTI

Oyunun yayılmasının ardından Kolombiya, Arjantin ve Hindistan gibi ülkelerde artan intihar vakaları görüldü. Oyun zamanla ABD ve Avrupa’ya da yayıldı. Uzmanlar oyunun kişisel bilgilerin çalınması, şiddete ve intihara sürüklemesi, kullanıcıyı tehdit ve taciz etmesi, zorla para alınması, depresyon ve kaygı atakları gibi tehlikeleri olduğunu belirtiyor. Momo ile ilgili bir diğer iddia ise Youtube üzerinden yayılıyor olması ve çocukların en çok oynadığı Mine Craft adlı oyunda bir oyun karakteri olarak karşılarına çıkması.