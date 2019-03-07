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Momo oyunu intihara sürüklüyor

WhatsApp üzerinden yayılan ve Mavi Balina tehlikesine benzetilen Momo, çocukların psikolojisini bozarak intihara kadar sürüklüyor.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 09:36..
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Mavi Balina faciasının ardından Momo oyunu da Whatsapp üzerinden yayıldı. Oyun, YouTube'da bazı çocuk videolarının arasına reklam şeklinde yayınlanıp, çocuklara evdeki kesici aletleri nerede bulabileceklerini söyleyerek intihara sürüklüyor.

Momo nedir?

"GECE GELİR SENİ BULURUM"

Momo'nun istedikleri yapılmazsa kullanıcı gece gelir seni bulurum tehdidi ile karşılaşıyor. İlk kez İspanyolca konuşulan ülkelerden birinde bir kişi, Instagram’dan bir fotoğraf keserek bununla bir Whatsapp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo’nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor.

Momo oyunu intihara sürüklüyor

MOMO YENİ MAVİ BALİNA OLMA YOLUNDA

Momo yeni Mavi Balina olur mu bilinmez ama birçok özelliği mavi balina ile eşleşiyor. Gençleri hedef kitlesine alması, oyuna girenlerin psikolojisini alt üst etmesi ve sonunda da intiharın eşiğine getirmesi Momo’nun Mavi Balina ile benzer noktaları arasında yer alıyor.

Momo oyunu intihara sürüklüyor

MOMO OYUNU HALA GOOGLE PLAY'DE ÜCRETSİZ

Öte yandan oyun aratıldığında Google Play platformunda bu isminde bir korku oyunu olduğu görülüyor. Oyun cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilebiliyor. Oyundaki karakterin yine korkunç Ubume olması dikkat çekiyor.

Momo oyunu intihara sürüklüyor

"MUTFAĞA GİT BIÇAK AL"

Bu kan donduran videolarda çocuklardan; jilet, bıçak, çekiç gibi tehlikeli aletlerle kendilerine zarar vermeleri isteniyor ve bunu yapmadıkları takdirde ise onlara ve ailelerine zarar verileceği belirtiliyor. Onları mutfağa gönderip, bileklerini kesmesi istenerek, görevi geçtiği söyleniyor.Momo oyunu intihara sürüklüyor

MOMO TEHLİKESİNE KARŞI TÜRKİYE’DEN UYARI

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz, özellikle çocukların internetteki güvenliğini, yalnızca bir oyuna indirgememek gerektiğinin altını çizerek, siber alemde yalnızca bu oyun değil, bunun gibi birçok tehlike bulunduğunu vurguladı.

Momo oyunu intihara sürüklüyor

AİLELER DİKKAT ETSİN

Doç. Dr. Koltuksuz, “Siber korsanlar her dönem, oyun görünümü altında ya da çeşitli ilgi çekici içeriklerle özellikle çocukları hedef seçerek merak uyandıran, onlara meydan okuyarak istediklerini yaptırmaya yönelik yöntemler kullanır. Eskiden bunu Mavi Balina adlı sözde oyunda gördük, şimdi de Latin Amerika’da ortaya çıkarak yayılan ve endişeye neden olan Momo isimli oyunda görüyoruz. Yine Mavi Balina’da olduğu gibi merakla başlayıp meydan okumaya, kişisel bilgileri ele geçirip istediklerini yapmamaları halinde tehdit etmeye varan bir yöntem." uyarsında bulundu.

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