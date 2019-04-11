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Monica Bellucci kamera arkasında kızını bekledi

Dünyaca ünlü oyuncu Monica Bellucci, kızlarını hiçbir yerde yalnız bırakmıyor.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 07:07..
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54 yaşındaki İtalyan yıldız Monica Bellucci'nin kendisine ikizi kadar benzeyen 14 yaşındaki kızı Deva da oyuncu olacak. Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in evliliğinden dünyaya gelen Deva, önceki gün İtalya'da bir reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Monica Bellucci kamera arkasında kızını bekledi

TELEFONLA KONUŞTU

Deva Cassel'i annesi Monica Bellucci de yalnız bırakmadı. Bellucci, kızının rol aldığı sahneleri uzaktan izlerken bir yandan da telefonla konuştu.

Vincent Cassel ile Monica Bellucci, 1999 ile 2013 yılları arasında evli kaldı. Çiftin Luna adında bir başka kızı daha bulunuyor.

Monica Bellucci kamera arkasında kızını bekledi

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