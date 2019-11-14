Morales'in istifasını isteyen general görevden alındı

Eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ederek Meksika'ya iltica etmesinin ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in de katılımıyla yeni üst düzey ordu komutanlarının yemin töreni yapıldı.

HALKA SÜKUNET ÇAĞRISI

Kaliman'ın yerine Genelkurmay Başkanlığına getirilen Carlos Orellana Centellas, burada yaptığı konuşmada, ordunun her zaman halkın yanında olduğunu ifade ederek, halka sükunet çağrısı yaptı.

Kaliman da görev süresince yaptıklarına değinirken, Morales'in istifasını istemesi hususunda bir açıklamada bulunmadı.

CANLI YAYINDA MORALES'İN İSRTİFASINI İSTEMİŞTİ

Ülkede muhalefet ile hükümet yanlılarının düzenlediği sokak gösterilerinin şiddet olaylarına dönüşmesinin ve bazı polislerin muhalifleri desteklemek için gösterilere katılmasının ardından Kaliman, ordunun gösterilere müdahale etmeyeceğini açıklamıştı. Kaliman, bundan kısa bir süre sonra da canlı yayında okuduğu bildiriyle Morales'in istifasını talep etmişti.

MORALES, İSTİFA EDİP MEKSİKA'YA İLTİCA ETTİ

Kaliman'ın genelkurmay başkanı sıfatıyla Morales'in istifasını istemesi, 13 yıllık Morales iktidarını yıkıma götüren sürecin kırılma noktası olmuştu.ardından görevi bırakmış, süreci "darbe" olarak niteleyen ve tepki gösteren Meksika'nın iltica teklifini kabul etmesinin ardından da bu ülkeye gitmişti.

Anez, Morales'in liderliğini yaptığı parti Sosyalizm Hareketi (MAS) mensuplarının katılmaması nedeniyle çoğunluğun sağlanamadığı oturumda, ülkenin geçici devlet başkanı ilan edilmişti.