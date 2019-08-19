Motorola One Action tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Motorola, şirketin Android One programına dahil olan en son telefonu One Action'ı duyurdu. Adından da anlaşılacağı gibi üzerinde bir aksiyon kamerası bulunan telefonun detaylı özelliklerine ve çıkış fiyatına hep birlikte bir göz atalım.

MOTOROLA ONE ACTION ÖZELLİKLERİ

6.3 inç büyüklüğünde ve 2520 x 1080 çözünürlüğünde FullHD+ bir ekrana sahip Motorola One Action, gücünü Samsung'un 8 çekirdekli Exynos 9609 işlemcisinden alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile orta seviye özellikler sunan telefonda, 10W hızlı şarj destekli 3500 mAh batarya bulunuyor.

Telefonun kamera performasına baktığımızda ise arka tarafında 12 MP ana kamera olduğunu görüyoruz. 16 MP'lik ikinci arka kamera ise 117 derecelik açı ile sadece video kaydı yapıyor. Bu kameranın lensi ise yatay olarak yerleştirildiğinden telefon, dik konumdayken bile yatay videolar çekebiliyor. Aynı zamanda gelişmiş bir video sabitleme teknolojisi kullanan bu kamera, 1080p çözünürlüğünde 60 FPS videolar çekebiliyor.

Aynı zamanda 5 MP'lik derinlik sensörü bulunan Motorola One Action'ın ön tarafında ise 12 MP tek bir kamera bulunuyor.

Android One programına dahil olmasıyla en son çıkan android güncellemelerini alacak telefonun çıkış fiyatı ise 286 dolar olarak açıklandı. Brezilya, Meksika ve çeşitli Avrupa ülkelerinde satışa çıkan telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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