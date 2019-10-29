Motosikletli Rus model kaza yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'deki törende çelenk sundu ve Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

İBB Başkanı İmamoğlu'nu kulisinde gören Şevval Sam, "Başkan yaa, bu ne yakışıklılık" tepkisini verdi.

Üzerine biri binince kendini yere bırakan at, izleyenleri kahkahaya boğuyor.

4

2 dakikada orta sahadan 2 gol yiyen kaleci - İZLE

Japonya İkinci Ligi'nde oynanan Montedio Yamagata-Ehime FC karşılaşmasında Ehime kalecisi Masahiro Okamoto, iki dakikada orta sahadan iki gol yiyerek bir ilke imza attı.