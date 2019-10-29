Motosikletli Rus model kaza yaptı

Adrenalin tutkunu Daria adlı Rus model, Rusya'nın Soçi kentinde motosikletiyle hız yaptı.
Kız arkadaşlarıyla heyecan arayan genç kadın, bir anda dengesini kaybederek düştü. Meydana gelen kazada genç kadın, omuz ve başparmağını kırdı.
ELLERİNİ BIRAKTI
Kameraya yansıyan görüntülerde motosikletin ön kısmını havaya kaldırarak bir süre giden kadın, sonrasında ellerini bırakıyor.
Birkaç dakikalık heyecan, sonrasında kabusa dönüşüyor.
Rus motosikletli kadının kaza yaptığı an ViDEO
SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL
Sosyal medyada da çokça tanınan Daria adlı kadın, şimdi hastanede tedavi görüyor.
Öte yandan kadının motosiklet tutkusuna ne zaman devam edeceği ise bilinmiyor.