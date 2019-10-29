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Motosikletli Rus model kaza yaptı

Rusya'da meydana gelen kazada yaralanan kadının omuz ve başparmağında kırıklar meydana geldi.

Haber Merkezi | 29.10.2019 - 10:44..
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Adrenalin tutkunu Daria adlı Rus model, Rusya'nın Soçi kentinde motosikletiyle hız yaptı.

Kız arkadaşlarıyla heyecan arayan genç kadın, bir anda dengesini kaybederek düştü. Meydana gelen kazada genç kadın, omuz ve başparmağını kırdı.

Motosikletli Rus model kaza yaptı

ELLERİNİ BIRAKTI

Kameraya yansıyan görüntülerde motosikletin ön kısmını havaya kaldırarak bir süre giden kadın, sonrasında ellerini bırakıyor.

Birkaç dakikalık heyecan, sonrasında kabusa dönüşüyor.

Rus motosikletli kadının kaza yaptığı an ViDEO

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEĞİ BELLİ DEĞİL

Sosyal medyada da çokça tanınan Daria adlı kadın, şimdi hastanede tedavi görüyor.

Motosikletli Rus model kaza yaptı

Öte yandan kadının motosiklet tutkusuna ne zaman devam edeceği ise bilinmiyor.

Motosikletli Rus model kaza yaptı

Motosikletli Rus model kaza yaptı

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