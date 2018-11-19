MSM Senaryo Okulu eğitime başladı

Medya Sanat Merkezi’nin (MSM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı desteğiyle hayata geçirdiği Senaryo Okulu'nda, Hikayen Seni Arıyor sloganıyla başlayan yeni dönem eğitiminin koordinatörlüğünü, "Osmanlı Tokadı", "Sevda Kuşun Kanadında" ve "Kalk Gidelim" dizisinin senaristlerinden Oktay Berber üstleniyor.

"BURASI TİCARİ BİR YER DEĞİL"

Bahariye Mevlevihanesi'ndeki eğitim öncesi açıklamada bulunan MSM Başkanı İsmail Halis, "Burası ticari bir yer değil. Protokolün olduğu bir yer değil. Bizim en baştaki düsturumuz bu. Sizin eviniz, ocağınız burası. Birlikte yol alıp üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLER 23 ARALIK'TA SONA ERİYOR

Sektöre profesyonel senaristler kazandırmayı hedefleyen ve uygulama ağırlıklı bir eğitim anlayışı içerisinde devam eden okulda, ünlü senaristler atölye çalışmaları düzenleyecek.

Senaryo formatları, özellikleri, çeşitleri, aşamalarının ele alınacağı okulda ayrıca hikayeyi senaryoya dönüştürme, karakter ve dramatik yapı oluşturma, zaman ve mekan örgüsü kurabilme biçimleri de incelenecek. Eğitim, 23 Aralık'ta sona erecek.