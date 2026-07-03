Mücteba Hamaney, babasının cenaze törenine katılmayacak

İran'da tarihinin en büyük cenaze törenlerinden biri düzenleniyor...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat saldırılarında hedef alınarak öldürülen dini lider Ayetullah Ali Hamaney için cenaze töreni, bugün başkent Tahran'da başladı.

Binlerce kişinin katılım sağlaması beklenen törene ilişkin dikkat çekici bir gelişme de yaşandı.

MÜCTEBA HAMANEY TÖRENDE OLMAYACAK

Hindistan'ın "Indiatoday" haber sitesine konuşan Hamaney'in Hindistan'daki Temsilcisi Ayetullah Elahi, İsrail'in İran liderlerine yönelik devam eden tehditlerinin, Mücteba Hamaney'in törene katılamamasının nedeni olduğunu belirtti.

"GÜVENLİK GEREKÇESİYLE DIŞARI ÇIKMIYOR"

Elahi, "Geçen hafta İran'daydım ve onunla (Mücteba Hamaney) görüşen bazı arkadaşlarımla görüştüm.

Dışarı çıkmak ve insanlarla bir araya gelmek istediğini söylediler ancak güvenlik güçleri güvenliği nedeniyle dışarı çıkmasına onay vermiyor. 'Çok tehlikeli ve ona güvenlik sağlayamayız' dediler. Sanırım dışarı çıkmayacak." dedi.

İSRAİL'DEN SALDIRI PLANI

İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz; İran, Lübnan, Suriye, Gazze, Türkiye ve İsrail'in gelecekteki askeri kabiliyetlerinin ele alındığı bir basın toplantısında, orduya İran'a karşı "bağımsız" bir saldırı planı hazırlama talimatı verildiğini söylemişti.

"HAMANEY ÖLÜM İÇİN İŞARETLENDİ"

İsrail'in İran'la "yarın" savaşa girebileceğini söyleyen Katz, İran lideri Hamaney hakkındaki soruya ise onun "ölüm için işaretlenmiş" olduğunu iddia etmişti.

ARAKÇİ: ANINDA GÜÇLÜ BİR YANIT ALACAKTIR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de Katz'ın tehditlerine, "Halkımıza ve liderliğimize yönelik herhangi bir tehdit, anında güçlü bir yanıt alacaktır." şeklinde cevap vermişti.

HAMANEY'İN CENAZE TÖRENİ İÇİN TAKVİM

ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ayetullah Ali Hamaney için 4-9 Temmuz arasında Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenlenecek.

Hamaney'in cenazesi, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde defnedilecek.