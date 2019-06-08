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Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Bursa'nın Mudanya Belediyesi sahillerdeki Suriyelileri uzaklaştırdı. Belediye Başkanı "İnsanımızın rahatsız edilmesine izin veremem" dedi.

Haber Merkezi | 08.06.2019 - 11:37..
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Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Suriye'deki iç savaştan kaçan Suriyeliler Türkiye'nin hemen hemen her şehrine yerleştirdi. Suriyeliler ile Türk vatandaşlar arasında kimi zaman çıkan sorunlara ise kolluk kuvvetlerinin yanında belediyeler müdahale ediyor.

Seçimlerden sonra Suriyelilere yardımı kestiğini açıklayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ardından bir hamle de Bursa Mudanya Belediye Başkanı'ndan geldi.

SURİYELİLERİ SAHİLDEN ÇIKARTTI

Mudanya'nın CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz zabıta ekiplerine talimat vererek Suriyelilere uzaklaştırdı. Türkyılmaz konuyla ilgili yerel basına; "Ya bize uyacaklar yada geldikleri ülkelerine geriye dönecekler. Kendi insanlarımızın rahatsız edilmesine izin vermem." açıklaması yaptı.

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

"SEFA İÇİNDE YAŞAMALARINA TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

Öte yandan Belediye Başkanı söz konusu haberleri Twitter adresinden paylaşarak; "Hiç kimsenin başkalarını rahatsız etme, özgürlüğünü engelleme hakkı yoktur. Bizim çocuklarımız şehit olurken, analarımız ağlarken, ekonomimiz kötüye giderken onların zevki sefa içinde yaşamaları ve bizim insanımızı rahatsız etmelerine tahammül edemeyiz." yorumunda bulundu.

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Mudanya Belediyesi zabıta ekipleri ise bölgede nöbet tutarak Suriyelilerin girmesine izin vermiyor.

ZABITA EKİPLERİNİN YAPTIĞI MÜDAHALE FOTOĞRAFLARI

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

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Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

Mudanya Belediyesi Suriyelileri sahilden uzaklaştırdı

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