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Müge Boz ile Caner Erdeniz balayında

Oyuncu Müge Boz ile geçen günlerde evlendiği Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz balayına çıktı.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 13:45..
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Müge Boz ile mayıs ayında nişanlandığı basketbolcu Caner Erdeniz 13 Haziran'da, İspanya-Barcelona'da evlendi.

GİRONA'DA BALAYI

Balayı için Girona bölgesini tercih eden Boz ve Erdeniz, fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınlıyor.Müge Boz ile Caner Erdeniz balayında

Çift, ikinci balayına ise oyuncunun 3 yıl önce aldığı Kazdağları'ndaki evine giderek tatile devam edecek.

"ÇOK GÜZEL BİR ÇEKİM YAPTIK"

Boz evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, sürprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik. O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."

Müge Boz ile Caner Erdeniz balayında


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