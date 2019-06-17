Müge Boz ile Caner Erdeniz balayında

Müge Boz ile mayıs ayında nişanlandığı basketbolcu Caner Erdeniz 13 Haziran'da, İspanya-Barcelona'da evlendi.

GİRONA'DA BALAYI

Balayı için Girona bölgesini tercih eden Boz ve Erdeniz, fotoğraflarını da sosyal medyadan yayınlıyor.

Çift, ikinci balayına ise oyuncunun 3 yıl önce aldığı Kazdağları'ndaki evine giderek tatile devam edecek.

"ÇOK GÜZEL BİR ÇEKİM YAPTIK"

Boz evlilik sonrası şu ifadeleri kullanmıştı: "Çok güzel bir çekim yaptık bu mutlu anımızı ölümsüzleştirmek için, sürprizi bozmayalım ama yine de paylaşalım dedik. O kadar güzel mesajlar atıyorsunuz ki, tanıdığımız tanımadığımız herkese sonsuz teşekkürler. Çok mutluyuz ne diyeyim, darısı tüm sevenlerin başına..."







