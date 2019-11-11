Müge Boz'dan doğum öncesi son pozlar

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Müge Boz, büyüyen karnıyla objektiflere poz verdi.

"DAHA KADINSI HİSSEDİYORUM"

Ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde kendini daha kadınsı hissettiğini söyledi: “Hayatımın en önemli dönüm noktalarından birini bu fotoğraflarla ölümsüzleştirmek istedim. Konsepti ben belirledim, kıyafetleri de kendim seçtim. Cicili bicili kıyafetler istemedim. Çünkü tam tersine daha dişi, daha kadınsı, daha özgüvenli, ayakları yere basan bir ruh hali içindeyim. Hamilelik süreci, kadının en dişi ve en çekici olduğu dönem bence.”







