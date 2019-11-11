taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7656
Euro
6.3573
Altın
1463.18
Borsa
103153.2
Gram Altın
271.191
Bitcoin
51761.58

Müge Boz'dan doğum öncesi son pozlar

Hamileliğinin son dönemlerine giren oyuncu Müge Boz, kamera karşısına geçti.

Haber Merkezi | 11.11.2019 - 08:17..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Müge Boz, büyüyen karnıyla objektiflere poz verdi.

"DAHA KADINSI HİSSEDİYORUM"

Ünlü oyuncu, hamilelik sürecinde kendini daha kadınsı hissettiğini söyledi: “Hayatımın en önemli dönüm noktalarından birini bu fotoğraflarla ölümsüzleştirmek istedim. Konsepti ben belirledim, kıyafetleri de kendim seçtim. Cicili bicili kıyafetler istemedim. Çünkü tam tersine daha dişi, daha kadınsı, daha özgüvenli, ayakları yere basan bir ruh hali içindeyim. Hamilelik süreci, kadının en dişi ve en çekici olduğu dönem bence.”

Müge Boz'dan doğum öncesi son pozlar

Müge Boz'dan doğum öncesi son pozlar

Müge Boz'dan doğum öncesi son pozlar


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

İsrail Arap ülkeleriyle yakınlaşıyor

116
İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

İzleyiciden gelen yorum Altaylı'yı kızdırdı

96
Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

Kılıçdaroğlu bir etkinlikte Atatürkçülük hakkında konuştu

156
Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

Romanlar söz sahibi olabilmek için parti kuracaklar

51
Bolivya Devlet Başkanı istifa etti

Bolivya Devlet Başkanı istifa etti

19
Eski Bolivya Başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eski Bolivya Başkanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

9
Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı

Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir