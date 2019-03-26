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Muğla merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 15'i muvazzaf asker, 17 kişinin yakalanması için Muğla merkezli 14 ilde operasyon başlatıldı.

AA | 26.03.2019 - 08:37..
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 15'i muvazzaf asker, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli olan subay ve astsubay rütbesindeki şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Sivas, Hakkari, Erzincan, Antalya, Isparta, Aksaray ve Samsun'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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