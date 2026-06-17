Muğla'da 8 bin TL'lik hesabı ödemeden kaçtılar
Bodrum ilçesinde bir işletmeye gelen şahıslar, 8 bin TL'lik sipariş verdi. Önüne gelen yemekleri büyük bir iştahla yedikleri görülen şahıslar, hesabı ödemeden kaçtı.
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akıllara durgunluk veren olay...
Bitez Mahallesi'nde bulunan bir köfteci, ilginç anlara ev sahipliği yaptı.
NE VARSA SİPARİŞ VERDİLER
Mekana gelen 2 erkek şahıs, ızgara ve meze çeşitleri, salatalar, meyve, peynir, enginar ile 2 şişe alkol siparişi verdi.
Gece boyunca yiyip içen 2 şahıs, restoran işletmecilerin dalgınlığından faydalandı.
HESABI ÖDEMEDEN KAÇTILAR
Kaçış anını kovalayan şüpheliler, uygun anı bulur bulmaz mekandan ayrıldı.
O ANLAR KAMERADA
Şahısların koşarak uzaklaşma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Şahısları oturdukları yerde göremeyen restoran yetkilileri, şoku yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)