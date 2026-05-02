Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda yüksek miktarda farklı türde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucuya bir darbe daha vuruldu.
Türkiye’de polis ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
2 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI BASKIN YAPILDI
Yürütülen çalışmalar kapsamında, Köyceğiz ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.
Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı. Takipteki şüphelilerin ev ve araçlarına polis ekiplerince baskın yapıldı.
UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 49 gram metamfetamin, 2 adet A4 kâğıdına emdirilmiş bonzai, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL nakit para ele geçirildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Gözaltına 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.