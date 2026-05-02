Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Uyuşturucuya bir darbe daha vuruldu.

Türkiye’de polis ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

2 ŞÜPHELİ TAKİBE ALINDI BASKIN YAPILDI

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Köyceğiz ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı. Takipteki şüphelilerin ev ve araçlarına polis ekiplerince baskın yapıldı.

UYUŞTURUCU VE PARA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 49 gram metamfetamin, 2 adet A4 kâğıdına emdirilmiş bonzai, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL nakit para ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Gözaltına 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.