Muhalefet liderlerinden yerli otomobil tepkileri

Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobilde dün ilk ve en önemli adım atıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve test sürüşü yaptığı toplantı ilgiyle takip edildi.
Muhalefet parti liderleri de yerli otomobile destek verirken bazıları sessiz kaldı.
AKŞENER VE DAVUTOĞLU TWEET ATTI
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkaını Ahmet Davutoğlu attıkları tweetlerle tebriklerini ilettiler.
CHP VE SAADET SESSİZ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sessizliğini koruyor.