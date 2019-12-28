Muhalefet liderlerinden yerli otomobil tepkileri

Sakarya'da çarptığı köpeğin durumunu kontrol etmek için aracından inen Muhammet Yaman, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Mersin'de otobüs şoförü darbedildi

Manevra yaparken yol kenarındaki kadının eline çarpıp, cep telefonunun düşmesine neden olan şoför, kadının yakınları tarafından saldırıya uğradı.