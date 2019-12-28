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Muhalefet liderlerinden yerli otomobil tepkileri

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tweet atarken, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu sessiz kaldı.

Haber Merkezi | 28.12.2019 - 09:13..
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Muhalefet liderlerinden yerli otomobil tepkileri

Türkiye'nin 60 yıllık hayali yerli otomobilde dün ilk ve en önemli adım atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı ve test sürüşü yaptığı toplantı ilgiyle takip edildi.

Muhalefet parti liderleri de yerli otomobile destek verirken bazıları sessiz kaldı.

AKŞENER VE DAVUTOĞLU TWEET ATTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Gelecek Partisi Genel Başkaını Ahmet Davutoğlu attıkları tweetlerle tebriklerini ilettiler.

Muhalefet liderlerinden yerli otomobil tepkileri

Muhalefet liderlerinden yerli otomobil tepkileri

CHP VE SAADET SESSİZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise sessizliğini koruyor.

Yerli otomobilin SUV modeli VİDEO

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