Muhammed Mursi vefat etti

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi'nin ciddi anlamda bir sağlık sorunu olduğu ve mahkeme salonunda kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ NETLİK KAZANMADI

Şu anda görevde olan Sisi’nin askeri darbesi sonrası görevden uzaklaştırılarak hapse atılan Mursi’nin ölüm nedeni, henüz netlik kazanmadı.

CASUSLUKLA SUÇLANACAKTI

Söz konusu duruşmada ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı "casuslukla" suçlanacaktı.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MURSİ AÇIKLAMASI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devrik lider Mursi'nin ölümüne ilişkin bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben de arabadan inerken haber aldım. Maalesef mahkeme salonunda cerayan etmiş. Ben; Mursi kardeşimize, şehidimize allahtan rahmet diliyorum. Demoktratik yollarla, yüzde 52'lik oy almak suretiyle Mısır'a Cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi ve şu anda demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci, Mısır'ın başına geçen zalim Sisi, 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmişti ve batı bu idamlara sessiz kalmıştır. AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken Mısır'da katil Sisi'nin davetiyle oradaki toplantıya icabet emişlerdir. Bu iki yüzlülük, değil çok yüzlülüktür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mursi açıklaması VİDEO

"KATİL SİSİ"

AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken, ne yazık ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya iştirak etmişlerdir. Bu ikiyüzlülük değil çok yüzlülük. Bir taraftan siz idamı yasaklayacaksınız, Türkiye'nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz, idamı Türkiye'ye kaldırtacaksınız, öbür taraftan Mısır'ın bu idam mekanizmalarını çalıştırdığı dönemde, hatta hatta 7 genci idam ettikleri haftanın içerisinde Mısır'da uluslararası bir toplantıya AB üyesi devletlerin katılmasını hiçbir surette anlamak mümkün değil. 5 yıldır Mürsi kardeşimiz cezaevinde ve binlerce arkadaşıyla beraber orada mahkum. Bugün şüpheleri bir kenara koyuyorum, emri hak vaki olmak suretiyle şehit oldu. Rabbim inşallah sevgili habibiyle beraber haşreylesin diyorum. Dualarımız onunla beraber, tüm onunla aynı yolu yürüyen kardeşlerimin başı sağolsun. Mısır halkının başı sağolsun diyorum, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin diyorum."





DEMOKRATİK BİR SEÇİMLE GELEN İLK CUMHURBAŞKANI

Mursi, 2012'de ülkenin tamamen demokratik bir seçimle göreve gelen ilk lideri olmuş ancak ertesi yıl yoğun protesto gösterilerinin ardından darbe yapan ordu tarafından devrilmişti. Darbenin ardından, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler hareketine karşı tasfiyeye girişilmiş, yüzlerce kişi güvenlik güçleriyle çatışmalarda ölmüş, on binlerce kişi de hapse atılmıştı.

16 KİŞİ İDAM CEZASI ALMIŞTI

Mursi ve üç üst düzey Müslüman Kardeşler lideri, "Mısır'da istikrarı bozmak için yabancı terör örgütleriyle komplo kurmak" suçlamasından Mayıs 2015'te ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Davada 16 kişi de idam cezası almıştı.

SAVCILARIN İDDİASI

Savcılar, Müslüman Kardeşler'in 2005'te Hamas'ın, Hizbullah'ın ve İran Devrim Muhafızları'nın askeri eğitim kamplarına bazı "unsurlar" yolladığını ileri sürmüştü.