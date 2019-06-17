taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8743
Euro
6.5983
Altın
1340.05
Borsa
92249.8
Gram Altın
253.126

Muhammed Mursi'nin tarihi konuşması

Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mısır'ın devrik lideri, 2013 yılında tarihi bir konuşmaya imza atarak, boyun eğmeyeceğini duyurmuştu.

AA | 17.06.2019 - 20:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Muhammed Mursi'nin tarihi konuşması

Hayatını Mısır'a demokrasi getirmek için mücadele ederek geçiren Muhammed Mursi, 68 yaşında mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

3 TEMMUZ 2013 DARBESİ

Mısır'ın seçimle ilk defa başa gelen, devrik 5'inci cumhurbaşkanı oldu. Mursi, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetlerinin askeri darbe yapması sonucu devrildi.

SİSİ YÖNETİMİ ALARM VERDİ

Mısır'ın seçimle başa gelen ve darbe ile indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından Sisi yönetimi toplumsal infiali engellemek için alarm verdi.

Mursi'nin darbeden önce son konuşması İZLE

DARBE ÖNCESİ TARİHİ KONUŞMA

Mursi'nin ölümünün ardından akıllara darbe öncesi yaptığı tarihi konuşma geldi. Mursi bu konuşmada, haksızlığa karşı dik durulmasını gerektiğini defalarca dile getirmişti.

Muhammed Mursi'nin tarihi konuşması

"Boyun eymeyeceğim." diyen Mursi'nin kazanılan devrimin korunması gerektiğini vurgulamıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

284
MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

500
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

592
İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

İmamoğlu ve Yıldırım'ın yayın öncesi karşılaşma anı

415
Anketlere göre adayların canlı yayın performansı

Anketlere göre adayların canlı yayın performansı

388
Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

Türkiye tarihi canlı yayını FOX TV'den izledi

356
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

383
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir