Muhammed Mursi'nin tarihi konuşması

Hayatını Mısır'a demokrasi getirmek için mücadele ederek geçiren Muhammed Mursi, 68 yaşında mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

3 TEMMUZ 2013 DARBESİ

Mısır'ın seçimle ilk defa başa gelen, devrik 5'inci cumhurbaşkanı oldu. Mursi, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetlerinin askeri darbe yapması sonucu devrildi.

SİSİ YÖNETİMİ ALARM VERDİ

Mısır'ın seçimle başa gelen ve darbe ile indirilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından Sisi yönetimi toplumsal infiali engellemek için alarm verdi.

Mursi'nin darbeden önce son konuşması İZLE

DARBE ÖNCESİ TARİHİ KONUŞMA

Mursi'nin ölümünün ardından akıllara darbe öncesi yaptığı tarihi konuşma geldi. Mursi bu konuşmada, haksızlığa karşı dik durulmasını gerektiğini defalarca dile getirmişti.

"Boyun eymeyeceğim." diyen Mursi'nin kazanılan devrimin korunması gerektiğini vurgulamıştı.