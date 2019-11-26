Muharrem İnce 3 kuruşluk dava açtı

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan kaynağının Talat Atilla olduğunu söyleyerek, bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ortaya atmıştı.

Rahmi Turan, üzerinde oluşan baskının ardından bu ismin Muharrem İnce olduğunu söyleyerek, ortalığı iyice karıştırmıştı.

CHP içindeki iftiracının bulunması gerektiğini söyleyen Muharrem İnce, avukatı aracılığı ile Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 KURUŞLUK - 5 KURUŞLUK DAVA AÇTI

Rahmi Turan hakkında 5 kuruş Talat Atilla hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı.