taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7409
Euro
6.3276
Altın
1457.86
Borsa
105244.07
Gram Altın
269.249
Bitcoin
41302.47

Muharrem İnce 3 kuruşluk dava açtı

Hakkında çıkan Beştepe'ye çıkan CHP'li iddiaları üzerine Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya 3 ve 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

AA | 26.11.2019 - 15:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan kaynağının Talat Atilla olduğunu söyleyerek, bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ortaya atmıştı.

Rahmi Turan, üzerinde oluşan baskının ardından bu ismin Muharrem İnce olduğunu söyleyerek, ortalığı iyice karıştırmıştı.

CHP içindeki iftiracının bulunması gerektiğini söyleyen Muharrem İnce, avukatı aracılığı ile Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 KURUŞLUK - 5 KURUŞLUK DAVA AÇTI

Rahmi Turan hakkında 5 kuruş Talat Atilla hakkında 3 kuruşluk tazminat davası açtı.

Muharrem İnce 3 kuruşluk dava açtı

 

 

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

Eşini aldattığı öne sürülen kadın ve sevgilisi öldü

364
Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

Asgari ücret pazarlığında işçilerin ilk teklifi

217
İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

İran ülkesindeki protestolar için 4 ülkeyi suçladı

264
Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

Haluk Bilginer Emmy Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu seçildi

166
Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

Ferhat Göçer: Etsiz yemek yemem

81
Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

Barcelona'daki ev sahibi Arda Turan'a dava açacak

88
Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

Nurgül Yeşilçay Londra'nın çöplerinden şikayetçi

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir