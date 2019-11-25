Muharrem İnce: İftiracıyı bulun

Geçtiğimiz hafta "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de CHP'li biriyle CHP Genel Başkanlığı için görüştü" iddiasıyla başlayan süreç, tarafların açıklamalarıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert bir şekilde yalanlamasının ardından Muharrem İnce de olayı yalandı. İnce, dün de olayla ilgili açıklamalar yaptı.

Twitter sayfasından yine açıklama yapan Muharrem İnce, kendisine komplo kurduğunu düşündüğü ifitacıyla ilgili konuştu.

"İFTİRACIYI CEZALADIRIN"

İnce, şunları yazdı: "Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken, partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar."

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