taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7137
Euro
6.2997
Altın
1462.22
Borsa
106588.41
Gram Altın
268.632
Bitcoin
41854.11

Muharrem İnce: Pazar günü konuşacağım

Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce 24 Kasım'da açıklama yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 23.11.2019 - 14:56..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Muharrem İnce: Pazar günü konuşacağım

Rahmi Turan'ın ortaya attığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce'nin sert bir dille yalandığı "Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ile Külliye'de CHP Genel Başkanlığı için görüştü" iddiasıyla ilgili gelişmeler üst üste yaşanıyor.

"YARIN KONUŞACAK"

Olayın taraflarından Muharrem İnce, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İnce şunları söyledi: "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim."

Muharrem İnce: Pazar günü konuşacağım

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

CHP karıştı: Külliye'ye giden CHP'li iddiası

308
Fiorino artık fabrika çıkışlı LPG'li

Fiorino artık fabrika çıkışlı LPG'li

50
Sözcü, Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti

Sözcü, Külliye'ye Muharrem İnce'nin gittiğini iddia etti

158
Tahrip edilen Dipsiz Göl'e su veriliyor

Tahrip edilen Dipsiz Göl'e su veriliyor

212
Terör örgütü DEAŞ'a en fazla katılım Suudi Arabistan'dan

Terör örgütü DEAŞ'a en fazla katılım Suudi Arabistan'dan

66
Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında

Arif Erdem, Hakan Şükür'ün yanında

80
Deniz Çakır'dan dikkat çekici açıklamalar

Deniz Çakır'dan dikkat çekici açıklamalar

156
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir