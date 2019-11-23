Muharrem İnce: Pazar günü konuşacağım

Rahmi Turan'ın ortaya attığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce'nin sert bir dille yalandığı "Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ile Külliye'de CHP Genel Başkanlığı için görüştü" iddiasıyla ilgili gelişmeler üst üste yaşanıyor.

"YARIN KONUŞACAK"

Olayın taraflarından Muharrem İnce, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İnce şunları söyledi: "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim."