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Muharrem İnce susma kararı aldı

'Cumhurbaşkanı'yla görüştüğü' iddiasını sert bir şekilde yalanlayan Muharrem İnce, artık bu konuyu konuşmayacağını belirtti.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 10:17..
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Muharrem İnce susma kararı aldı

Geçtiğimiz hafta Sözcü gazetesinde Rahmi Turan'ın yazdığı ve kaynak olarak da Talat Atilla'yı açıkladığı "Cumhurbaşkanı Beştepe'de Muharrem İnce'yle görüştü" iddiası,, CHP'de tartışılmaya devam ediyordu.

Muharrem İnce, dün son olarak gazetecilere 3-5 kuruşluk tazminat davası açtı. İnce, bugün Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada ise susma kararı aldığını belirtti.

"KURULTAY FAALİYETİ YOK"

İnce şunları yazdı: "Partimin bu olaydan daha fazla yara almaması için konuyu kapatıyorum. Kurultaya dönük hiçbir faaliyetim yoktur."

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