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Muharrem İnce vazgeçmiyor: Atatürk bile üç kere yenildi

Daha önce 2 kez genel başkanlık, 1 kez de cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Muharrem İnce, seçim kazanacağı umudunu koruyor.

DHA | 06.12.2018 - 12:52..
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Muharrem İnce vazgeçmiyor: Atatürk bile üç kere yenildi

muharrem

Yalova Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı tanıtım toplantısına katılan CHP’li Muharrem İnce,  Yalova’dan hiçbir şekilde bundan sonra herhangi bir yere aday olmayacağını söyledi.

"BENİM İÇİN O DEFTER KAPANDI"

İnce, "Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova’dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz. Ama şunu unutmayın. Ben sizlerle birlikte yol yürüdüm. Tahtanın başındaki fizik öğretmenini aldınız, Yalova örgütü beni milletin karşısına 81 milyonun karşısına çıkarttınız. Hangi kardeşimiz Yalova’da belediye başkan adayı, milletvekili adayı, meclis adayı hangi adaylıkta varsa ben sizin yanınızda olacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bende size bu şekilde yardımcı olacağım." diye konuştu.

"ATATÜRK BAŞTAN ÜÇ KERE YENİLDİ"

Seçimler hakkında tavsiyelerde de bulunan İnce, "Seçimlerde en önemli şey şudur; bir, yenilgiyi aklına bile getirme. İki, yenilirsen dünyanın sonu değil. Gazi Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı’nın sonunda galip geldi ama baştan üç kere yenildi. Gediz, Kütahya, Eskişehir’de yenildi. Sonra dedi ki Fevzi Çakmak’a 'Orduyu Sakarya’nın doğusuna çek’ dedi. Hazırlıklarını yaptı. Zafer, hazırlanmak, iyi hazırlanmakta." dedi.

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