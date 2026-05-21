Muharrem İnce ve Ümit Özdağ arasında 'güven' polemiği

Muhalefet cephesinin her katmanında kavga ve kaos var.

Öyle ki büyük muhalefet partilerinden koparak yeni partiler kuran isimler bile birbirleriyle çekişiyor.

Bu sürtüşmelerden biri daha gün yüzüne çıktı.

İNCE VE ÖZDAĞ ARASINDA GÜVEN POLEMİĞİ

Siyaset gündemindeki yeni polemiğin özneleri 2023 genel seçimleri öncesinde ittifak girişiminde bulunan fakat birkaç aylık görüşme sürecinden sonra ayrılık kararı alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP'den ayrılarak kurduğu Memleket Partisi'ni kapatıp geriye dönen Muharrem İnce...

Katıldığı bir programda soruları yanıtlayan Özdağ, eski ittifak ortağını kendine güvensizlikle suçladı.

MUHARREM İNCE'YE 'KENDİNE GÜVENİ YOK' DEDİ

"Neden Muharrem Bey ile birlik olmuyorsunuz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Özdağ, “Muharrem Bey senin Muharrem Bey’e güvendiğin kadar kendine güvenirse konuşuruz tamam?” dedi.

Özdağ'ın bu çıkışına cevap gecikmedi.

"CİDDİYE ALMAYA GEREK YOK"

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Muharrem İnce de Özdağ'ın siyasi etikten yoksun olmasına dikkat çekti.

İnce, "Siyasi etikten, mertlikten, nezaketten uzak bir adam. Ciddiye almaya gerek yok." ifadelerini kullandı.