Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık ifadesi: Oğlunun 1 milyon euro beyanını doğruladı

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp görevden alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık başvurusu yapması üzerine Antalya Adliyesi'ne götürülerek ifadesi alındı.

Gece 03.30 civarında ifadesinin alınma işlemi sona eren Muhittin Böcek'in etkin pişmanlık ifadesine Ensonhaber ulaştı.

Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek'in 2 Mayıs'ta verdiği etkin pişmanlık ifadesindeki bilgileri doğruladı.

Gökhan Böcek, ifadesinde, 2024 yerel seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP'li milletvekili Veli Ağbaba'nın talebi üzerine 1 milyon euro verdiğini söylemişti.

OĞLUNUN İTİRAFLARINI DOĞRULADI

Muhittin Böcek de verdiği ifadesinde, yerel seçim süreci öncesinde oğlu Gökhan Böcek'e, partiden gelebilecek maddi talepleri imkanlar ölçüsünde karşılamaya çalışmasının söylediğini belirtti.

Kendisinin sahada olduğu bir tarihte oğluna böyle bir talebin gittiği ve kendisinin yaptığı yönlendirme doğrultusunda paranın verildiğini söyleyen Muhittin Böcek, kendisinin 1 milyon euronun verildiğinden daha sonra haberdar olduğunu iddia etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan rüşvet soruşturması kapsamında 2 Mayıs'ta etkin pişmanlık ifadesi veren Gökhan Böcek, şunları anlatmıştı:

"Seçim sürecine girildiğinden babam Muhittin Böcek bana 'Genel Merkez'in maddi ve manevi destek ricaları olacaktır, bunları bu seçim zamanında halledersin' dedi. Veli Ağbaba arayınca tekrar babama 1 milyon euro istenmesi hususunu sorma gereği duymadım. Veli Ağbaba 1 milyon euro istemesinin üzerine 10-15 gün kadar sürede hazırladım.

Ben Veli Ağbaba’yı aradım, parayı ayarladığımı söyledim. O da bana ertesi gün Genel Merkez'e gelmemi ve parayla birlikte görüşeceğimizi söyledi. Sonrasında uçakla sırt çantası içerisinde istenilen 1 milyon euro parayı Ankara’ya götürdüm. Ankara’da doğrudan CHP Genel Merkezi'ne gittim. Danışmaya uğradığımda 6. katta beni beklediklerini söylediler.

Beni bekledikleri odada şu an ismini hatırlayamadığım, benden biraz uzun, 35-40 yaşlarında bir beyefendi benim huzurumda Veli Ağbaba’yı aradı. Ben Veli Ağbaba ile görüştüm. Getirdiğim parayı beni görüştürdüğü kişiye teslim etmemi istedi. Ben de teslim ettim.

Bu paranın neden istendiğini sorduğumda Veli Ağbaba, babam Muhittin Böcek’in Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için istendiğini söyledi."