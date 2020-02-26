taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.15
Euro
6.6867
Altın
1642.72
Borsa
114364.53
Gram Altın
324.611
Bitcoin
56511.58

Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor

Merhum sanatçı Müslüm Gürses’in eşi ve sinema oyuncusu Muhterem Nur, uyandırılamadı.

Haber Merkezi | 26.02.2020 - 08:17..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

18 Şubat’ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 87 yaşındaki Muhterem Nur’un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan ve tedavisi uyutularak yapılan Nur’un önceki gün uyandırılması planlanıyordu. Ancak doktorları, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini ertelemeye karar verdi.

ZİYARET YASAK

Yeşilçam’ın usta isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın da Muhterem Nur’u hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle sanatçılara ziyaret izni çıkmadı.

Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor

İlginizi Çekebilir
Volkan Konak'ın yeni arabası
Sanatçı Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobiline kavuştu.
Gonca Vuslateri hemcinslerine seslendi
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajını şimdiden paylaştı.
Şevval Sam ile Leman Sam'dan selfie
Şevval Sam, bu defa annesi Leman Sam ile birlikte çektiği bir selfieyi takipçileriyle paylaştı.
Demet Akalın'dan ilişkisine yönelik ilginç açıklama
2018 yılının Eylül ayında boşandığı Okan Kurt ile çok geçmeden yeniden bir araya gelen ünlü şarkıcı, yataklarının ayrı olduğunu aktardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
Koronavirüs vakaları Türkiye'nin çevresini sarıyor
232
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
Özgür Duran'ın avukatları açıklamalarda bulundu
205
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
Abdülhamid Han'ın tahtı 100 bin liraya satıldı
165
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
11
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem
76
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
Elazığ ve Malatya'ya 126 milyon lira yardım gönderildi
30
İstanbul'da kazaların en fazla olduğu noktalar
İstanbul'da kazaların en fazla olduğu noktalar
7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir