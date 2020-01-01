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Mühürlenen termik santral sayısı 4'e yükseldi

Manisa, Zonguldak ve Kütahya'daki toplam 4 termik santral, 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle gece yarısı mühürlendi.

AA | 01.01.2020 - 17:14..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, termik santrallerin bacasına filtre takılması için 1 Ocak 2020'ye kadar süre tanımıştı. Gece yarısı itibariyle denetimler başladı.

FİLTRESİZ TERMİK SANTALLERE MÜHÜR

Manisa Soma ve Zonguldak'ın Kilimli ilçesi ile Kütahya'nın iki ilçesindeki termik santrallere filtre takılmadığı belirlendi.

Dört santral de gerekli şartları karşılayamadığı için faaliyetleri durdurdu. Kömür kazanları mühürlenerek kapatıldı.

İZİN BELGESİ ALANA KADAR ÜRETİM YOK

Santrallerin çevre izin belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.

Mühürlenen termik santral sayısı 4'e yükseldi

Mühürlenen termik santral sayısı 4'e yükseldi

Mühürlenen termik santral sayısı 4'e yükseldi

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