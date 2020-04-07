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Müjde Ar: Koronavirüs yüzünden torunlarımı göremiyorum

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ercan Karakaş ile evli olan sinema oyuncusu Müjde Ar, koronavirüsten dolayı hayatın durduğunu söyledi.

Haber Merkezi |
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Müjde Ar: Koronavirüs yüzünden torunlarımı göremiyorum

Türk Sineması’nın usta ismi Müjde Ar, eski siyasetçi eşi Ercan Karakaş’ın oğlu Devrim Karakaş’ın koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"USLU USLU OTURUYORUZ"

Ar, dışarıya hiç çıkmadığını söylerken “Uslu uslu oturuyoruz. Hem 65 yaşındayım hem hipertansiyon ve diyabet hastasıyım. Yalnız bir sıkıntımız var. Ercan’ın oğlu Devrim virüse yakalandı. O yüzden de arada baktığımız iki torunumuzu yanımıza alamaz olduk.” ifadelerinde bulundu.

Karantina döneminde Sarıyer’deki villalarından çıkmadıklarını belirten Ar, yarım kalan kitaplarını okuduklarını ve senaryo yazdığını söyledi.

Müjde Ar: Koronavirüs yüzünden torunlarımı göremiyorum

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