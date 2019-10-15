Münbiç'te son durum: Bölge ısındı

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin ilerleyişi, başarılı bir şekilde devam ediyor.

7 gün önce bölgeyi YPG'li teröristlerden temizlemeye başlayan şanlı ordumuz, Münbiç'e kadar geldi.





ABD ÇEKİLDİ

Kahraman Mehmetçiğimizin ilerleyişi de bölgeyi hareketlendirdi. ABD, Türkiye'nin askeri nüfusunun çok fazla olduğunu belirterek sırasıyla; Resulayn, Haseke, Tel Abyad ve Münbiç'ten çekilme kararı aldı.

RUS VE ESAD BİRLİKLERİ YOLA ÇIKTI

ABD askerlerinin bölgeden çekileceği haberini alan Rus ve Esad birlikleri, Münbiç'e doğru yola çıktığını duyurdu.

YPG YARDIM ELİ BEKLİYOR

İlk başlarda Türk füzeleriyle neye uğradığını şaşıran YPG ise; hayatta kalma mücadelesi için herkesle anlaşmaya hazır olduğunun mesajlarını verdi.

ERDOĞAN: BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise tüm bu gelişmelerin üstüne Türkiye olarak, Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan bölgeyi terörden temizleyeceklerini belirtti.