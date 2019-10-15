taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8875
Euro
6.501
Altın
1480.09
Borsa
95220.29
Gram Altın
280.544
Bitcoin
48885.97

Münbiç'te son durum: Bölge ısındı

Şanlı ordumuz, Suriye Milli Ordusu ile Münbiç'e kadar ilerledi. Bölgede hareketlilik başladı.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 17:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Münbiç'te son durum: Bölge ısındı

Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün...

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu birliklerinin ilerleyişi, başarılı bir şekilde devam ediyor.

7 gün önce bölgeyi YPG'li teröristlerden temizlemeye başlayan şanlı ordumuz, Münbiç'e kadar geldi.

Münbiç'te son durum: Bölge ısındı


ABD ÇEKİLDİ

Kahraman Mehmetçiğimizin ilerleyişi de bölgeyi hareketlendirdi.  ABD, Türkiye'nin askeri nüfusunun çok fazla olduğunu belirterek sırasıyla;  Resulayn, Haseke, Tel Abyad ve Münbiç'ten çekilme kararı aldı.

RUS VE ESAD BİRLİKLERİ YOLA ÇIKTI

ABD askerlerinin bölgeden çekileceği haberini alan Rus ve Esad birlikleri, Münbiç'e doğru yola çıktığını duyurdu.

YPG YARDIM ELİ BEKLİYOR

İlk başlarda Türk füzeleriyle neye uğradığını şaşıran YPG ise; hayatta kalma mücadelesi için herkesle anlaşmaya hazır olduğunun mesajlarını verdi.

ERDOĞAN: BÖLGEYİ TERÖRİSTLERDEN TEMİZLEYECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise tüm bu gelişmelerin üstüne Türkiye olarak, Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan bölgeyi terörden temizleyeceklerini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus basınından Türkiye'ye destek

Rus basınından Türkiye'ye destek

73
YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı

YPG sempatizanları Türk mallarına boykot başlattı

288
Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

320
Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

583
Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

Trump sahte videoyu paylaşan ABC ile dalga geçti

64
Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

Şenol Güneş: Milletimize umut verdik

137
Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

Volkswagen Türkiye’deki fabrika kararını erteledi

291
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir