taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6708
Euro
6.4116
Altın
1392.04
Borsa
99735.68
Gram Altın
253.231

Murat Boz bahşiş olayına noktayı koydu

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile birlikte bir AVM'de para üstü istediği için bahşiş krizi yaşayan Murat Boz, "Eğer bahşiş verilecekse, buna biz karar veririz” dedi.

Detay Haber | 02.07.2019 - 09:51..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Ünlü popçu Murat Boz, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Aslı Enver ile birlikte bir alışveriş merkezine gitmiş, çıkışta da valeye 30 TL'lik park ücreti yerine 200 TL vermişti.

Sonrasında ise neredeyse iki hafta boyunca konuşulacak olan olay meydana geldi.

Murat Boz bahşiş olayına noktayı koydu

PARA ÜSTÜNÜ İSTEYİNCE OLAY AÇIĞA ÇIKTI

Murat Boz, 200 TL verdiği valeden sevgilisi yanında olduğu için para üstünü istemeden bir milyon TL'lik cipiyle oradan AVM'den ayrıldı. Ancak daha sonra ünlü şarkıcı, vale şirketini arayarak 170 TL'lik para üstünü istedi. Böylelikle valenin mutluluğu kısa sürdü.

Murat Boz bahşiş olayına noktayı koydu

200 TL'NİN ÜZERİNİ İSTEDİ

Bu duruma sinirlenen vale, bahşiş olayını magazincilerle paylaşınca mevzu ayyuka çıkmış oldu. Boz'un, şirketi aradığında, "Trafikte geri dönemeyeceğim. Kalan 170 TL'yi daha sonra gelip alırım.'' dediğini, o vale herkese anlattı.

Murat Boz bahşiş olayına noktayı koydu

VALEYİ TİYE ALDI

Murat Boz da bunu inkar etmedi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boz, "Şaşırttığımız, adeta şoka soktuğumuz vale kardeşlerimizin gönlünü almak için ne yapmamız gerektiğiyle ilgili fikir alışverişi yapıyoruz. Seçenekler arasında para üstü istediğimiz için özür dilemek de var." yazdı.

Murat Boz bahşiş olayına noktayı koydu

"BAHŞİŞE BİZ KARAR VERİRİZ"

Ünlü popçu, dün de Kuruçeşme'de görüntülendi ve bahşiş olayına son noktayı koydu. Basın mensuplarına konuşan Boz, “Bir ücret veriyosunuz, doğal olarak paranızın üstünü bekliyorsunuz ama verilmiyor. Ne kadar para kazandığın önemli değil, hakkını aramak önemli. Eğer bahşiş verilecekse, buna biz karar veririz.” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

S.Arabistan İsrail'e toprak kiralıyor

371
Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

Trump, kızı ve Pompeo'yu güzel ve çirkin diyerek tanıttı

41
Afrika Uluslar Kupası'nda Slimani rüzgarı

Afrika Uluslar Kupası'nda Slimani rüzgarı

14
Avrupa Komisyonu yine başkansız kaldı

Avrupa Komisyonu yine başkansız kaldı

38
Irak Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu genişletti

Irak Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu genişletti

162
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin ile vizyonumuz aynı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin ile vizyonumuz aynı

63
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan israf açıklaması

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir