Çin’de başlayıp tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan koronavirüs, Türkiye’de görüldükten sonra önlemler artırıldı.
Sağlık Bakanlığı bir dizi önlemler alarak vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken, Murat Boz'un çağrısı tepki topladı.
"EVDE DURMAYIN"
Koronavirüs hakkında takipçilerine seslenen Boz, “Zor günlerden geçiyor olabiliriz. Ama kendimizi eve hapsetmemeliyiz. Hava güzel olduğu için dışarı çıktım. Sporumu açık havada yapıcam. Sizde çıkın, evde durmayın, sporunuzu yapın. Hava güzel. Moral bozmayın. Millet olarak zor günleri atlatacağız.” ifadelerini kullandı.
Murat Boz'dan koronavirüs uyarısı: Evde durmayın ViDEO