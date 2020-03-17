Murat Boz'dan koronavirüs uyarısı: Evde durmayın

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'den boşalacak Hristiyan Demokrat Birlik Parti liderliği için potansiyel aday olarak gösterilen Friedrich Merz'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Koronavirüs nedeniyle gümrük kapılarının kapatılmasının ardından sebze ve meyve fiyatları düşmesine rağmen, salgın nedeniyle pazar yerleri boş kaldı.

6

Kan grubuna göre korona riski belli oldu

Koronavirüsün hangi kan gruplarını nasıl etkilediği ile ilgili bir araştırma yayınlandı