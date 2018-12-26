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Mursi davasının tanığı Mübarek mahkemeye geldi

Mursi davasında tanık olarak dinlenecek olan eski Mısır lideri Hüsnü Mübarek, mahkemeye geldi. Mursi ile Mübarek uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze geldi.

Haber Merkezi | 26.12.2018 - 15:52..
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Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yargılandığı "Hapishaneler baskını" davasının, bugünkü duruşmasına "tanık" olarak katıldı.

Bu tanıklıkla Şubat 2011'de devrilen Mübarek, Mursi ile ilk defa yüz yüze gelmiş oldu.

Mursi davasının tanığı Mübarek mahkemeye geldi

OĞULLARIYLA BİRLİKTE GELDİ

Mübarek daha önceki duruşmaya katılmamış ve avukatı Mübarek'in hala Mısır Ordusu'nda bir general olduğunu, tanık olarak dinlenebilmesi için mahkemenin silahlı kuvvetlere yazılı müracaat etmesi gerektiğini söylemişti.

Duruşma ile ilgili yerel haber kaynaklarına yansıyan kısa görüntüde, 90 yaşındaki Mübarek'in,  oğulları Ala ve Cemal ile birlikte bastona dayanarak mahkeme salonuna girdiği görüldü.

Mursi davasının tanığı Mübarek mahkemeye geldi

MURSİ İLE YÜZLEŞTİ

Mısır tarihinin en önemli iki liderleri, eski cumhurbaşkanları Muhammed Hüsnü Mübarek ve Muhammed Mursi, bugün Mısır Ceza Mahkemesi'nde 25 Ocak devriminden bu yana ilk kez karşı karşıya geldi.

Darbeyle görevinden alınan ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi'nin ise cam kafesin içinde, mahkeme salonunda yaşananları dikkatle izlediği gözlendi.

Mursi davasının tanığı Mübarek mahkemeye geldi

HAPİSHANELER BASKINI DAVASI

"Hapishaneler baskını" davasında Mursi idam cezasına çarptırılmış ancak Temyiz Mahkemesi, kararı bozarak yargılamanın yeniden yapılmasına karar vermişti.

Mursi davasının tanığı Mübarek mahkemeye geldi

Tekrar yargılamaya 26 Şubat 2017'de başlanan davada, aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 27 teşkilat üyesi de yargılanıyor.

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