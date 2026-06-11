Müslim Sarı: Kurultay yapacağız ama tarih veremiyoruz

CHP'de tartışmalar devam ediyor...

Özgür Özel ve ekibi görevden uzaklaştırıldı, yerine Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna oturdu.

MYK listesini belirleyen Kılıçdaroğlu, çalışmalarına başladı.

9 İSİM İÇİN İHRAÇ KARARI ALINDI

Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü olarak belirlediği Müslim Sarı, temiz siyaset kapsamında bazı ayıklamaların yapılmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Sarı açıklamasında Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut'un tedbirli olarak kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere"Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.

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ÖZEL VE EKİBİNDEN İSTİFA KARARI

Öte yandan bu hamlenin ertesi günü Özgür Özel ve ekibi, CHP Parti Meclisi'nden istifa etti.

Özel ve ekibinin partiyi kurultaya götürmek için bu kararı aldıkları öğrenildi.

Özgür Özel'in ekibinin tamamı CHP PM'den istifa etti

PARTİ SÖZCÜSÜ AÇIKLAMA YAPTI

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Sarı açıklamasında Özel ve ekibinin istifasının yanı sıra olası kurultay sürecine de değindi.

"MAHKEME KARARI KESİNLEŞMEMİŞ OLDUĞU İÇİN TARİH VEREMİYORUZ"

Kurultay yapma konusunda herhangi bir çekinceleri olmadığını ifade eden Sarı, "Olağan kurultay süreci başlatılmasını kararlaştırdık.

Olağanüstü kurultay ile ilgili bir tarih belirlememiz lazım ama kesinleşmemiş bir mahkeme kararı olduğu için böyle bir tarih veremiyoruz." dedi.

"PARTİ MECLİSİ KATILANLARIN SALT ÇOĞUNLUĞUYLA KARAR ALACAK"

İstifa kararlarının da hukuki bir karşılığı olmadığını belirten Sarı, şöyle konuştu:

“Parti Meclisi üye sayısının kaç olduğunun, kaç kişi kaldığının bir önemi yok.



Parti Meclisi görevine devam ediyor ve Parti Meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek önümüzdeki dönem.



Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir hukuki beis yok.”

KEMAL KILIÇDAROĞLU DUYURMUŞTU

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Haziran Perşembe günü yapılacak Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecini başlatacaklarını duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı açıklamasında "Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KURULTAY ÇAĞRILARI

Mahkemenin kararının ardından genel başkanlık görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, birden fazla kez en kısa sürede kurultay yapılması için çağrıda bulundu.

200'den fazla eski CHP'li milletvekili de Özel'in kurultay çağrısına yanıt verdi.