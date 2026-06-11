Özgür Özel'in ekibinin tamamı CHP PM'den istifa etti

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası bölünme sürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna yeniden oturmasıyla Özgür Özel ve ekibinin görevi sona erdi.

Özel ve ekibinin görevinin sona ermesinden sonra CHP'de çift başlılık başladı.

Koltuk kavgasının yaşandığı CHP'de geçtiğimiz günlerde de grup konuşması için kriz çıktı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşması bekleniyordu ancak Özel, buna fırsat vermedi.

Meclis önünde arbede yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini destekleyenleri CHP Genel Merkezi'ne davet etti.

Grup toplantısını Özgür Özel'in yapması sonrası dün Kılıçdaroğlu, MYK'sını topladı ve 9 isim için ihraç kararı verdi.

Bugün ise hamle, Özel ve ekibinden geldi.

İSTİFA KARARI

CHP'de 'mutlak butlan' kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi’nin 57 üyesinden 28’i istifa etti.

MERKEZ YÖNETİM KURULU DÜŞTÜ

Böylece Parti Tüzüğü'nün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu.

SEÇİM KARARI ALINACAK

Parti tüzüğü gereği, parti meclisindeki üye sayısının yarısından bir fazlasının istifası durumunda olağanüstü seçim kararı alınması gerekiyor.

HANGİ İSİMLER DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut, tedbirli olarak "kesin çıkarma cezası uygulanmak üzere" Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

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