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Müslüm Baba dinleyen tavuklar

Bursa'da yumurta üretimi yapan köylü, kız arkadaşıyla kavga edip bütün gün Müsülüm Gürses şarkıları dinledi, ertesi gün tavuklarının daha çok yumurta verdiğini görünce şaşkına döndü.

İHA | 30.04.2019 - 10:42..
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Tavuklarına Mozart yerine Müslüm Gürses dinleten organik yumurta üretimi yapan Mustafa Tokalı, tavukların artık birbirleriyle kavga etmeyip uysallaştığı fark etti.

TAVUKLARA MÜSLÜM GÜRSES DİNLETTİ, DAHA FAZLA YUMURTLADILAR

Mustafakemalpaşa ilçesinin Ağaçlı köyünde organik yumurta üretimi yapan Mustafa Tokalı, kız arkadaşıyla kavga ettiği bir gün çiftliğinde saatlerce Müslüm Gürses şarkıları dinledi. Ertesi gün tavuklarının daha çok yumurta verdiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. O gün yumurta sattığı devamlı müşterilerinin de yumurtalarının diğer günlerden daha lezzetli olduğunu söylemesi üzerine, Tokalı, klasik müzik dinlettiği tavuklarına artık Müslüm Gürses dinletmeye başladı.
Kurduğu çiftliğinde 1 yıldır 300 tavuk bakan Mustafa Tokalı, tavuklarına sabah akşam Müslüm Gürses şarkıları dinletiyor. Genç girişimcinin sattığı yumurtalar rağbet görüyor.

Müslüm Baba dinleyen tavuklar

"DAHA LEZZETLİ VE DAHA FAZLA YUMURTA VERİYORLAR"

Yumurta üretimine köyünde 1 yıl önce başladığını ifade eden Mustafa Tokalı, "Çiftliğimde 300 tavuk var, bu tavuklar daha iyi verim versin diye onlara klasik müzik dinletiyordum. Bir gün kız arkadaşımla kavga ettik. Efkârlanıp o gün akşama kadar Müslüm Gürses şarkıları dinedim. Ertesi gün tavuklarım daha verimli yumurtlar hale geldi. Müşterilerim yumurtaların daha lezzetli olduğunu söyleyerek işin sırrını sordu. Ben de onlara işin sırrının Müslüm Gürses şırkıları olduğunu söyleyince büyük şaşkınlık yaşadılar. Eskiden tavuklar birbiriyle sürekli kavga ederdi. Artık kavga etmiyorlar, oldukça uysallar. Yumurtalarımın tanesini 75 kuruştan satıyorum" dedi.

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