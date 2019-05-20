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Aile boyu pide 10 TL'den satılıyor

Muş'ta fırıncılar, Ramazan ayına özel 2 kilo 700 gram hamurdan 10 kişilik pide yapmaya başladı. Bu talep kalabalık ailelerden geldi.

DHA | 20.05.2019 - 09:35..
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Muş'un Zafer Mahallesi'ndeki bir fırında, sipariş üzerine 2,4 ve 8'li pidelerin yanında 10'lu pideler de yapılıyor.

'Aile boyu' pide olarak nitelendirilen 10'lu pide ekmek, 10 liradan satılıyor.

Aile boyu pide 10 TL'den satılıyor

"EKMEKLERİN TADI GÜZEL"

Pideleri taş fırınlarda 20 dakikada pişirdiklerini söyleyen fırıncı Sabri Kızılsoy, "Bu devası ekmekleri sipariş üzerine yapıyoruz. Bölgemizde kalabalık aile ve davetler çok olduğu için 10'lu ekmeklere ilgi fazla. Ekmeğin tanesini 1 liradan sattığımız için bu 10'lu ekmekten de 10 lira alıyoruz. Bu ekmekleri öğlenden sonra çıkarıyoruz. Ekmeklerin tadı da güzel oluyor." diye konuştu.

Aile boyu pide 10 TL'den satılıyor

HER GÜN 20 EKMEK ALIYORDU, ŞİMDİ İKİ PİDEYE DÜŞTÜ

Ramazan ayında 20 ekmek aldığını söyleyen Sabahattin Evren ise "11 nüfusuz. Her gün 20 ekmek alıyordum. Bunları taşımak da zor oluyordu. 10'lu ekmekleri görünce her akşam iki tane alıp eve gidiyorum." dedi.

Aile boyu pide 10 TL'den satılıyor

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